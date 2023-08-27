حجار: “لاعبو الساورة يعانون بدنيا ولكنني متفائل”

أكد مدرب شبيبة الساورة، شريف حجار، بأن لاعبيه يعانون من الناحية البدنية، مبرزا بأن التشكيلة لم تصل إلى 100% من حيث الجاهزية البدنية.

وفي تصريحات خص بها صفحة النادي، بعد الفوز الودي الذي حققه “نسور الجنوب” أمس السبت أمام اتحاد الحراش، قال حجار: “هذا ثاني اختبار ودي، ونركز بشكل أكبر عن الجانب البدني”

وأضاف: “في مباراة الحراش كان هناك لاعبين في المستوى.. لكن ليس 100%، هناك تفاوت بين وصل إلى متوسط الجاهزية وآخر لم يصل بعد”.

كما أوضح حجار، أن لاعبيه وجدوا صعوبة كبيرة في مجاراة نسق اللقاء، لاسيما وأن المنافس اتحاد الحراش، انطلق منذ فترة طويلة في التحضيرات للموسم الجديد.

وختم حجار: “من الناحية التكتيكية هناك بعض الانسجام، لاسيما في الشوط الثاني، ولكن لا يمكننا أن نطبق كل ما نقوم به، لأن اللاعبين متعبون وهناك ثقل في الأرجل بسبب كثافة العمل وستتحسن الأمور بخفض الوتيرة وأنا متفاءل بمستقبل الفريق”.