شبيبة الساورة.. حجار يستعين بطاقمه الفني السابق

أعلنت إدارة شبيبة الساورة، أمس الخميس، عن الطاقم الفني المساعد، الذي سيعمل رفقة المدرب الرئيسي شريف حجار، خلال الموسم الكروي الجديد 2023-2024.

وكشفت إدارة نسور الجنوب، عن تعاقدها مع التقني عبد الغني عوامري، في منصب مدرب مساعد، والهادي عمراني، مدربا للحراس، وهو الثنائي الذي سبق له العمل رفقة حجار، في فريق أولمبي المدية، قبل سنتين الآن.

كما أعلن نادي الجنوب، عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” عن تعيينه التونسي، أحمد بوريشة، في منصب محضر بدني للفريق.