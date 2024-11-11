حجار يغادر ترجي مستغانم وحمدي أو الوزاني لخلافته !

أعلنت إدارة ترجي مستغانم، رسميا عن فسخ عقد المدرب شريف حجار، رفقة أعضاء طاقمه الفني، بسبب توثر علاقته مع محيط وأنصار الفريق.

وكشف رئيس ترجي مستغانم، تقي الدين بيبي، بأنه اتفق مع حجار. على إنهاء عقده بطريقة ودية، رفقة باقي أعضاء طاقمه، وذلك، بعد الهزيمة الأخيرة، داخل الديار أمام شباب بلوزداد.

وأضاف رئيس “الحواتة” في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية، بأن حجار، تعرض لضغوطات كبيرة من طرف أنصار الفريق.

مضيفا: “رغم ذلك ألحينا عليه للتراجع عن استقالته السابقة الأسبوع الماضي، لكن علاقته بمحيط النادي زادت تدهورا بعد الخسارة الأخيرة أمام شباب بلوزداد. وهو ما جعلنا نتفق على خيار الانفصال خدمة لمصلحة الترجي”.

وفي المقابل، أوضح رئيس ترجي مستغانم، بأن الإدارة تفاضل بين 3 مدربين لخلافة حجار. على رأس العارضة الفنية، يتقدمهم سي الطاهر شريف الوزاني إلى جانب المدرب السابق لشبيبة القبائل واتحاد العاصمة، ميلود حمدي.