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حجار يوقع الثلاثاء على برنامج للتبادل الطلابي بين الجزائر وتونس

الوطني
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حجار يوقع الثلاثاء على برنامج للتبادل الطلابي بين الجزائر وتونس
بقلم مصطفى.ق

 يقوم وزير التعليم العالي والبحث العلمي طاهر حجار بداية من يوم غد الاثنين بزيارة عمل لتونس.

الزيارة ستكلل بالتوقيع على برنامج “ابن رشيق” للتبادل الطلابي بين البلدين، حسب بيان للوزارة.

وأوضح البيان أن حجار سيقوم غدا وبعد غدا بزيارة  للجمهورية التونسية بدعوة من نظيره سليم خلبوس .

الذي سيجري معه محادثات ستنصب حول دراسة سبل تعزيز وتعميق التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي و البحث العلمي.

علاوة على زيارة عدد من المؤسسات الجامعية ومراكز البحث التونسية.

وستشكل هذه الزيارة مناسبة للطرفين لتقييم أعمال الورشات الخمس التي أنشئت أثناء اجتماع الجزائر المنعقد يوم 23 ديسمبر 2017.

والمتعلقة بالتعاون بين الجامعات والحوكمة الجامعية والبحث والابتكار ولجنة الحركية والخدمات الاجتماعية.


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