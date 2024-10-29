حجام: “أحلم باللعب في باريس سان جيرمان”

أكد المدافع الدولي الجزائري، خوان حجام، بأنه مشجّع وفي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وأنه يحلم بحمل ألوان هذا النادي يوما ما.

وفي تصريحات خصّ بها صفحة “Sam Footx” على فيسبوك، قال حجام، الذي يلعب حاليا في يونغ بويز السويسري. بعقد إلى 2028: “باريس سان جيرمان فريقي المفضل”.

وبين “البياسجي” وأولمبيك مارسيليا، رد لاعب الخضر: “أنا باريسي، كبرت في باريس مستحيل أن أشجع مارسيليا”.

وواصل حجام: “لما لا ألعب هناك؟ هذا هو هدفي.. أريد الذهاب للعب يوما أحب باريس سان جيرمان منذ أن كنت صغيرا، واللعب له حلم بالنسبة لي وسأعمل بجد لتحقيق ذلك”.