حجام أفضل مدافع مراوغ في سويسرا

تصدّر المدافع الدولي الجزائري، ولاعب نادي يونغ بويز السويسري، خوان حجام، قائمة أفضل المدافعين المراوغين في “السوبر ليغا” السويسرية.

وحسب إحصائية نشرها مؤشر “سوفاسكور” المختص في الأرقام والإحصائيات، فإن حجام، وبعد مرور 9 جولات عن الموسم الجديد. يعتبر أكثر المدافعين نجاحا في المراوغة.

كما أبرز المصدر ذاته، عبر حسابه في منصة “إكس” بأن صاحب الـ 21 ربيعا، بصم على 12 مراوغة، في الموسم الجاري. بنسبة نجاح بلغت 40%.

للإشارة فإن الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، جدد الثقة في حجام، تحسبا لتربص مواجهتي الطوغو، ضمن تصفيات “كان” 2025، والذي سينطلق اليوم الاثنين. بعدما كان قد تألق في تعويض آيت نوري المصاب، خلال مواجهتي غينيا الاستوائية وليبيريا، الشهر الماضي، برسم ذات المنافسة.