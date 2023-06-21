حجام: “بالعمل الجدي سنشكّل مجموعة قوية”

أكد مدافع المنتخب الوطني، جوان حجام، بأن التشكيلة الوطنية، حققت أهدافها في تربص شهر جوان، الذي اختتم أمس الثلاثاء، بمواجهة ودية أمام تونس.

وقال حجام، في تصريحات لقناة “النهار” بعد لقاء أمس: “نحن في الطريق الصحيح.. فزنا في مباراة تأهيلية وقدمنا مباراة جيدة أمام تونس بشوط ثاني رائع”.

وأضاف لاعب نانت الفرنسي: “أتمنى المواصلة على هذا النسق ونجد معالمنا رفقة اللاعبين الجدد”.

وختم حجام: “علينا مواصلة العمل جيدا، من أجل تشكيل مجموعة قوية.. وسنحقق ذلك”