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الرياضة

حجام: “فخور بتمثيل الشعب الجزائري مجددا”

بقلم محمد.ل
حجام: “فخور بتمثيل الشعب الجزائري مجددا”
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أكد لاعب نادي نانت الفرنسي، جوان حجام، فخره واعتزازه بتلقي دعوة من الناخب الوطني، جمال بلماضي، للانضمام إلى الخضر مجددا.

وأعاد حجام، نشر قائمة المنتخب الوطني، المعنية بتربص جوان الداخل، والتي أعلن عنها بلماضي أمس، عبر خاصية “ستوري” في حسابه على “أنستغرام”.

وعلق حجام: “الحمد لله”. مضيفا: “فخور بتمثيل الشعب من جديد”.

يذكر أن مدافع نانت، كان قد استدعي لأول مرة إلى الخضر، شهر مارس الماضي. بمناسبة اللقاء المزدوج أمام النيجر، ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

حجام

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