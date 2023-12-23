حجام مطلوب في “البريميرليغ” و”البوندسليغا”

دخل الدولي الجزائري، ولاعب نانت الفرنسي، خوان حجام، دائرة أندية من انجلترا وألمانيا، حسبما أكدته اليوم السبت، تقارير صحفية فرنسية.

وأوضحت صحيفة “واست فرانس” بأن حجام، الذي اكتفى في الموسم الجاري من “الليغ1”. بـ 8 مشاركات فقط، جميعها كاحتياطي، يملك اهتمامات من البريميرليغ والبوندسليغا.

كما أبرز ذات الصحيفة، بأن يونيون برلين الألماني. يعتبر أكثر المهتمين بخدمات صاحب الـ 20 ربيعا، والمرتبط مع نانت إلى صيف 2027.

للإشارة فإن قيمة مدافع الخضر، على موقع “ترانسفير ماركت” المختص، تبلغ 1.5 مليون أورو، بينما وصلت إلى 2 مليون أورو جوان 2023، وهو الذي التحق بنانت جانفي 2023 قادما من “أف سي باريس” مقابل 300 ألف أورو.