حجام يعود إلى المنافسة بعد شهرين من الغياب

عاد مساء اليوم الأحد، الدولي الجزائري، خوان حجام، إلى أجواء المنافسة رفقة ناديه نانت الفرنسي، بعد قرابة شهرين من الغياب.

وشارك حجام، بديلا في آخر دقيقة من المباراة التي فاز بها نانت. بثنائية نظيفة أمام الضيف مونبولييه، برسم الجولة الـ 9 من “الليغ1” الفرنسية.

ويعود آخر ظهور، لمدافع الخضر، إلى تاريخ الـ 25 أوت الماضي، بمناسبة لقاء الجولة 3 أمام الضيف موناكو، لدى مشاركته بديلا في آخر 10 دقائق.

وبعدها أبعد مدرب نانت، بيار اريستوي، حجام عن مواجهتي الجولتين الـ 4 والـ 5. أمام كل من أولمبيك مارسيليا وكليرمون فوت على التوالي، لخيارات فنية.

فيما بقي لاعب الخضر، حبيسا لكرسي الاحتياط في الجولات الـ 6 والـ 7 والـ 8، أمام لوريان ورين وستراسبورغ على التوالي.

للإشارة فإن حجام، شارك في الموسم الجديد من الليغ1. في 3 مناسبات فقط مع نانت، جميعها كاحتياطي، جمع خلالها 41 دقيقة فقط، وهي الاحصائيات التي تغلق أبواب عودته إلى الخضر، بتواجد آيت نوري والتحاق لعروسي.

