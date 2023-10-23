حجام يتفاعل مع عودته إلى الميادين

عبّر الدولي الجزائري، خوان حجام، عن سعادته الكبيرة، باستعادة نشوة المنافسة، رفقة ناديه نانت الفرنسي، بعد شهرين كاملين من الغياب، لأسباب فنية.

وجدد أمس الأحد، مدافع الخضر، العهد مع المنافسة. حينما شارك بديلا في آخر أنفاس اللقاء الذي فاز به نانت، بثنائية نظيفة أمام الضيف مونبولييه.

وأطلق حجام، تغريدة عبر حسابه الشخصي على منصة “إكس” قال فيها: “الصبر (باللغة العربية) وكلمة الصبر بالفرنسية أيضا.

كما ثمّن لاعب الخضر، الذي غاب عن التربصات الأخيرة. بسبب نقص المنافسة، الفوز الذي حققه نانت، موجها في المقابل شكره إلى جماهير النادي.