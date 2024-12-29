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الرياضة

حجام يستغل فترة الراحة لأداء مناسك العمرة

بقلم محمد لمين صحراوي
حجام يستغل فترة الراحة لأداء مناسك العمرة
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يتواجد اللاعب الدولي الجزائري، ونجم دفاع نادي يونغ بويز السويسري، خوان حجام، في البقاع المقدسة، أين قام بتأدية مناسك العمرة.

واستغل حجام، المتألق في سماء الدوري السويسري الممتاز، فترة التوقف الشتوية. بمناسبة انتهاء المرحلة الأولى من الموسم الجاري، من أجل زيارة الكعبة الشريفة وتأدية مناسك العمرة.

ونشر لاعب يونغ بويز السويسري، مساء أمس السبت، صورا لها من البقاع المقدسة، عبر حسابه الشخصي على منصة “أنستغرام”.

للإشارة، فإن حجام، يحظى باهتمام العديد من الأندية الأوروبية، الراغبة في ضمّه شهر جانفي الداخل، أبرزها طرابزون سبور التركي، إلى جانب إنتر ميلان الإيطالي.

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Une publication partagée par Jaouen Hadjam (@jaouen.h3)

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