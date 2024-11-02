حجام يلتحق ببوداوي ويضيع تربص الخضر المقبل

تلقى المنتخب الوطني، ضربة موجعة، قبل التوقف الدولي المقبل، الذي تتخلله مواجهتي، غينيا الإستوائية و ليبيريا بتاريخ 14 و 17 نوفمبر المقبلين.

في إطار مواجهتي الجولتين الخامسة والسادسة للمجموعة الخامسة في إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وبعد تأكد غياب متوسط ميدان، نيس الفرنسي، هشام بوداوي، عن التربص المقبل للمنتخب الوطني، بسبب معاناته من إصابة على مستوى الركبة، والتي ستحرمه من المنافسة لغاية نهاية هذا العام.

سيغيب الظهير الأيسر للمنتخب الوطني، جوان حجام، عن التربص المقبل للخضر كذلك، حيث أعلن نادي يونغ بويز السويسري، عن تعرض لاعبه الدولي الجزائري، لتمزق على مستوى ألياف عضلية في ربلة الساق، والتي تسبب في غياب اللاعب، عن مواجهة فريقه اليوم، أمام زيورخ، في إطار الجولة 13 نم الدوري السويسري.

وأكد النادي السويسري، عبر بيان على موقعه الرسمي، أن اللاعب، جوان حجام، سيغيب عن المنافسة لمدة تتراوح لثلاث أسابيع مقبلة.