حجام ينفرد برقم مميز في دوري أبطال أوروبا
انفرد المدافع الدولي الجزائري، ولاعب نادي يونغ بويز السويسري، خوان حجام، برسم استثنائي في النسخة الحالية لدوري أبطال أوروبا 2024-2025.
وكان حجام، قد تألق بشكل ملفت للانتباه، مساء الأربعاء الفارط. رغم سقوط ناديه بهدف من دون مقابل، على يد الضيف انتر ميلان الايطالي.
وحسب احصائية نشرها موقع “سوفاسكور” المختص، عبر حسابه على منصة “إكس”. فإن مدافع الخضر، بصم على 4 تمريرات مفتاحية (فرص مصنوعة)، في مواجهة العملاق الايطالي.
كما أوضح المصدر ذاته، بأن هذا الرقم هو الأعلي لمدافع بالمناصفة في مباراة واحدة، ضمن دوري أبطال أوروبا، في نسختها الحالية.
📊 إحصائيات سوفاسكور
منح جوان حجام🇩🇿 ظهير يونج بويز ضد إنتر ميلان 4 تمريرات مفتاحية《فرص مصنوعة》وهو أعلى رقم لمدافع بالمناصفة في مباراة واحدة في دوري أبطال أوروبا موسم 2024/25@jaouen_h3 pic.twitter.com/Ua3qxtESLb
— SofascoreAR (@SofascoreARB) October 24, 2024