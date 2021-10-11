حجز أزيد من 121 ألف قنطار من البطاطا المخزنة بطرق غير شرعية

كشف المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة وترقية الصادرات محمد لوحايدية، اليوم الاثنين، أن مصالح الرقابة وقمع الغش قامت بحجز أزيد من 121 الف قنطار من مادة البطاطا المخزنة بطرق غير شرعية، خلال 10 أيام، مضيفا أن مصالحه في حرب دائمة ضد عملية المضاربة والإحتكار.

وكشف لوحايدية للإذاعة الوطنية، أنه في إطار الجهود المبذولة لمحاربة المضاربة والمحتكرين، تم إطلاق منذ أزيد من أسبوع حملة وطنية بالتعاون مع مصالح الدرك الوطني ومصالح الأمن لمراقبة مستودعات التخزين وغرف التبريد.

و أضاف أن العملية مكنت من حجز أزيد من 121 ألف قنطار من مادة البطاطا المخزنة بطرق غير شرعية، بالإضافة إلى بعض المواد الاستهلاكية الأخرى الغير المصرح بها سيتم طرحها في السوق قريبا.

وفي هذا السياق أكد ذات المسؤول، إلى عزم الدولة على الضرب بيد من حديد كل من تخول له نفسه أن يضارب بغذاء الجزائريين وباقتصادها الوطني.

موضحا أن القرار الأخير لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي أكد أن تجريم فعل المضاربة سيكون بعقوبة يمكن أن تصل حد المؤبد وحتى الحكم بالإعدام، سيحصن الإقتصاد الوطني من هذه المعاملات وسيثني العديد من المضاربين على هذا الفعل الذي اضر بالإقتصاد الوطني الذي نخره من كل الجوانب.