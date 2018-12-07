حجز أزيد من  1900 قارورة خمر بمستغانم

تم مؤخرا، حجز 1972 وحدة من المشروبات الكحولية، كانت معدة للبيع دون رخصة في عمليات منفصلة ب”حجاج” و”عين سيدي شريف” في مستغانم.

وحسب مصالح الأمن بمستغانم، فإن العملية الأولى تم توقيف شاحنة وحجز 1686 وحدة من المشروبات الكحولية، فيما لاذ السائق بالفرار.

كما حجزت مصالح أمن دائرة سيدي لخضر 286 وحدة من المشروبات الكحولية، في عمليتين ببلدية حجاج مع توقيف شخصين.

وقد تم تقديمهما إلى وكيل الجمهورية، لدى محكمة سيدي علي، حيث صدر حكما بالحبس 6 أشهر نافدة في حق أحدهما، وأرسل ملف الموقوف الثاني إلى النيابة العامة.