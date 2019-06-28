حجز أزيد من 3.5 قنطار من «الكيف» في ورڤلة! 

فيما تمّ توقيف 4 مروّجين بحوزتهم 1.8 كلغ من المخدرات في عنابة

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، نهار أمس، بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني في ورڤلة، بإقليم الناحية العسكرية الرابعة للولاية.

في إطار محاربة الجريمة المنظّمة، من توقيف ثلاثة تجار مخدرات.

كما حجزت – حسب ما أكدته مصالح وزارة الدفاع الوطني أمس في بيان لها -، 325 كيلوغرام من «الكيف المعالج» وسيارتين رباعتي الدفع.

وفي نفس السياق، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي في ولاية تمنراست، على مستوى إقليم الناحية العسكرية السادسة، 26 منقّبا عن الذهب.

فيما حجزت خلال العملية ثلاثة أجهزة كشف عن المعادن وثلاثة مولّدات كهربائية.

إضافة إلى ثلاث مطارق ضغط كانت بحوزة الأشخاص الموقوفين، الذين تمت إحالتهم على الجهات القضائية المختصة في المنطقة.

وفي ولاية عنابة، أوقفت فرقة مكافحة المخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 32 و 44 سنة.

متورطين في ترويج كمية 1830 غرام من «القنب الهندي»، حيث كشفت مصادر «النهار»، بأن عناصر الأمن تلقت معلومات حول حيازة مسبوقين قضائيا لكمية من المخدرات.

بصدد ترويجها على مستوى أحد الأحياء الواقعة غرب المدينة، مما تطلب وضع خطة أمنية محكمة والترصد لتحركات المشتبه فيهم.

لتنجح قوات الشرطة بتوقيفهم متلبسين في حيازة 1830 غرام من «القنب الهندي»، مما تطلب تحويلهم مباشرة على التحقيق والاستماع إلى أقوالهم.

وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، تم تقديمهم أمام العدالة، حيث صدر في حق اثنين منهم أمرا بالإيداع رهن الحبس المؤقت إلى غاية استكمال التحقيقات القضائية معهم.