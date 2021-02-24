حجز أزيد من 9 قناطير “زطلة” حاولت مجموعات إجرامية إدخالها عبر المغرب

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، 50تاجر مخدرات، خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 23 فيفري.

وحجزت خلال عمليات متفرقة عبر مختلف النواحي العسكرية، كميات كبيرة من الكيف المعالج تُقدر بـ 9 قناطير و60,5 كيلوغرام.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، فقد حاولت المجموعات الإجرامية إدخالها عبر الحدود مع المغرب.

وأوقفت مفارز للجيش ومصالح الدرك وحراس الحدود بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة 16 تاجر مخدرات، وضبطت 759,5 كلغ كيف معالج.

وتم توقيف 34 تاجر مخدرات وحجز 201 كيلوغرام من الكيف المعالج و(46492) قرص مهلوس بعمليات مختلفة عبر نواحي عسكرية أخرى.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار، 85 شخصا.

وحجزت 14 مركبة و63 مولدا كهربائيا و64 مطرقة ضغط و14 جهاز كشف عن المعادن.

وكذا 12 طن من خليط خام الذهب والحجارة ومعدات تفجير، وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

بالإضافة إلى (8,780) طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب.

وأوقفت 10 أشخاص آخرين وضبط 9 بنادق صيد و85276 وحدة من التبغ و3059 وحدة من الألعاب النارية و450 هاتف ذكي.

وهذا خلال عمليات منفصلة نُفذت بكل من ورقلة وبسكرة والوادي وإيليزي وسطيف وتيارت وتيبازة وتندوف.

وتمّ إحباط محاولات تهريب 15857 لتر من الوقود بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس وبرج باجي مختار.