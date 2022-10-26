حجز أكثر من 19 ألف لتر زيت مائدة في تمنراست

تمكنت مصالح الجمارك بتمنراست من حجز 431 كيسا من الفرينة و19.280 لترا من زيت المائدة و1.700 لترا من المازوت. حسبما افاد به، اليوم الأربعاء، بيان للمديرية العامة للجمارك.

وجاء في البيان : “في إطار النشاط الميداني الحثيث للمصالح العملياتية للفرق الجمركية الرامي لمكافحة التهريب بشتى أشكاله”. وعلى إثر “عمليتين متفرقتين، تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك التابعة للمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بتمنراست بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بتمنراست، من حجز 431 كيسا وزن 50 كلغ من الفرينة و 19.280 لترا من زيت المائدة (صفائح بسعة 5 ل و2 ل) و1.700 لتر من المازوت معبأة في براميل وصفائح حديدية”.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم كذلك “حجز ثلاثة شاحنات استعملت في التهريب”. ولفت البيان أن العمليتين تكرسان “الدور الرقابي والحمائي للجمارك الجزائرية ومساهمتها الفعالة في مجال محاربة المضاربة غير المشروعة وتهريب المواد المدعمة وذات الاستهلاك الواسع، والتجند العام لأعوانها تنفيذا لقرار السلطات العليا للبلاد والقاضية بوجوب الحرص على استقرار السوق الوطنية وضمان التزويد الدائم والمستمر للمواطن بالسلع الاستهلاكية”.

كما تمكن أفراد الجيش الوطني من حجز كميات ضخمة من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تُقدر بـ 54,5 طن. وكذا 55 قنطار من مادة التبغ و10963 وحدة من مختلف المشروبات. وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

في حين، يأتي هذا في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها. حيث نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 25 أكتوبر 2022. عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني.