حجز أكثر من 74 كلغ كيف و50 ألف قرص مهلوس بالعاصمة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر خلال الثلاثي الأول من سنة 2018 من حجز أزيد من 74 كلغ من الكيف وأكثر من 50 ألف قرص مهلوس.

وهي أرقام تشير إلى ارتفاع محسوس في كميات المخدرات المحجوزة مقارنة بما تم حجزه خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

واوضح الملازم ابعزيزين المكلف بالاعلام بأمن الولاية خلال يوم تحسيسي وتوعوي نظمته مصالح الولاية بمنتزه الصابلات ضد مخاطر المخدرات.

أن مصالح امن الولاية سجلت إرتفاعا في كمية المخدرات المحجوزة خلال الثلاثي الاول من السنة الجارية.

حيث فاقت 74 كلغ مقارنة بـ 25 كلغ في نفس الفترة من السنة الماضية.

فيما تم حجز ازيد من 50 الف قرص مهلوس مقارنة ب 17.489 قرص خلال الثلاثي الأول السنة الماضية.

واشار المتحدث إلى إرتفاع محسوس ايضا كمية المخدرات الصلبة المحجوزة في نفس الفترة.

حيث تم حجز قرابة 130 غرام من الكوكايين وقرابة 10 غرام من الهيرويين و774 قرص اكستازي.

فيما سجل حجز ما يقل عن 1 غرام من الهيرويين والكوكايين و609 قرص اكستازي السنة الماضية.

وتشير ارقام امن ولاية الجزائر خلال الثلاثي الاول من السنة الجارية الى تسجيل 4712 قضية متعلقة بمكافحة المخدرات.

4340 منها تخص الحيازة و الاستهلاك و372 قضية تخص المتجارة والترويج لهذه السموم .

وقد عرفت هذه القضايا تورط 5226 شخص ذكور اضافة الى 14 متورطة.

وبتحديد الفئات العمرية تم الوقوف عند تورط في مجموع القضايا المشار اليها 100 شخص تقل اعمارهم عن 18 سنة.

فيما تم ايداع من اجمالي المشتبه فيهم 778 شخص الحبس المؤقت مقابل استفادة 4462 شخص من الافراج المؤقت.