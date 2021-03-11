حجز ألبسة شبه عسكرية بحاوية قادمة من تركيا في ميناء عنابة

حجز أعوان الجمارك العاملين على مستوى المفتشية الرئيسية لمراقبة العمليات التجارية على مستوى ميناء عنابة، كمية معتبرة من الملابس المحظورة حظرا مطلقا.

وذلك أثناء عملية الفحص المادي لحاوية قادمة من تركيا مصرح بها على أنهما محملة بملابس.

وبعد عملية التفتيش الدقيق للبضاعة تم اكتشاف ألبسة شبه عسكريةقدرت الكمية ب 816 قطعة من الملابس.

ليتم حجز البضاعة وإعداد ملف منازعاتي لتبلغ قيمة الغرامة المستحقة : 24.005.600,00 دج.

وحددت طبيعة المخالفة بإستيراد بضاعة محظورة ( المخالفة المنصوص والمعاقب عليها وفقا للمواد 21 و22 و325 مكرر من قانون الجمارك ).