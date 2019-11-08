حجز ألفي وحدة خمر داخل محل في وهران

تمكن عناصر الأمن الحضري 17 بوهران من الايقاع بشخصين مسبوقين قضائيا حولا محلا للمتاجرة بالخمور بطريقة غير شرعية.

العملية جرت عندما تم حجز ألفي قارورة خمر من مختلف الأنواع والأحجام.، وذلك في أعقاب استغلال معلومات حول نشاط نقطة لتخزين وبيع الخمور من دون ترخيص.

وبعد التحريات، تبين وجود محل على مستوى محور دوران مولود فرعون بحي سان بيار، ليتم بعد استصدار إذن بالتفتيش من وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران.

وبعد مداهمة الموقع المشتبه به، جرى ضبط 2000 وحدة خمر، فيما تم توقيف شخصين في العقد الثالث من العمر ليتم تحويلهما إلى مقر الأمن لاستكمال التحقيقات معهما قبل تقديمهما أمام العدالة.