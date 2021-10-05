حجز اكثر من طن من الكوكايين في ميناء دونكرك بفرنسا

تمكنت الشرطة الفرنسية من حجز كمية معتبروة من الكوكايين بميناء دونكرك الشحنة كانت قادمة البرازيل ومتجهة نحو شمال اوروبا. الكمية المحجوزة والمقدرة بـ 1127 كيلوغراما من المخدرات وقيمتها العشرات من الملايين أورو. تم ضبطها الجمعة على متن قارب قادم من البرازيل شمال فرنسا.

ووفق صحيفة la voix de nord أن طاقم السفينة التي ضبط بها الكوكايين مكون من 20 شخص من جنسيات مختلفة. تم إعتقالهم وهم أوكرانيون وروس وأيضا فليبنيون وكذا وإثيوبيون في حين ربان السفينة روماني الجنسية .

العملية تمت بناءلا على معلومات مؤكدة تفيد بأن هناك سفينة مسماة “ترودي” تحمل العلم الليبيري ليتم إعتراضها أين كانت في طريقها إلى ميناء في شمال أوروبا