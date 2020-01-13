حجز باخرتين تابعتين لـ”كنان نور” بميناء في بلجيكا.. وأخرى بميناء مارسيليا

أصدرت السلطات في كل من بلجيكا و فرنسا قرارا يقضي بحجز ثلاث بواخر جزائرية بسبب خلل تقني ونزاع قضائي مع متعاملين اقتصاديين.

وكشف مصدر مسؤول بالشركة الوطنية للنقل البحري للبضائع Cnan nord، لـ”النهار أونلاين”، أن ثلاث بواخر تابعة للشركة الجزائرية محجوزة في موانئ أوروبية.

وأضاف أنه قد تم حجز باخرة بميناء مارسيليا بسبب خلل تقني و باخرتين محجوزتين في موانئ بلجيكا بسبب عدم دفع مستحقات أحد المتعاملين اللإقتصاديين.

وأكد ذات المصدر، أن السلطات القضائية أصدرت قرارا يقضي بمنع باخرتين جزائريتين من مغادرة ميناء “أونفارس” ببلجيكا، في إنتظار إستكمال الإجراءات لتسديد متحقات المتعامل و مغادرة الميناء.

و حسب نفس المصدر، فإن مستحقات المتعامل الإقتصادي البلجيكي بلغت ما قيمتها 9 آلاف أورو.

وللتذكير، فإن الشركة الوطنية للنقل البحري للبضائع “كنان نور” تواجه شبح الإفلاس.