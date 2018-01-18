حجز بندقية صيد وأقراص مهلوسة بميناء الغزوات

تمكن أعوان الجمارك بفرقة فحص المسافرين ليلة أمس بميناء الغزوات من توقيف ثلاثة مسافرين في ثلاث عمليات متفرقة.

تم من خلال العمليات حجز 239 قرص مهلوس، بندقية صيد بالرصاص و500 كبسولة لخراطيش الذخيرة خاصة بالصيد.

وبحسب بيان تحوز ” النهارأونلاين” على نسخة منه، فالبضائع كانت مموهة داخل طرود تحوي ألبسة ولوازم إلكترونية.

إضافة الى طائرة من دون طيار كانت قادمة من ألميريا.

قدرت قيمة البضاعة المحجوزة بــــ205.170 دينارجزائري وقدرت ذات المصالح الغرامة الجمركية بـــ288.00 دج

من جهتها أحالت مصالح الجمارك المسافرين على الجهات القضائية المختصة