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حجز شاحنتين محملتين بـ 29 ألف لتر من المازوت و7000 لتر من البنزين

بقلم نسرين محفوف
حجز شاحنتين محملتين بـ 29 ألف لتر من المازوت و7000 لتر من البنزين
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تمكن أعوان الفرقة المتعددة المهام للجمارك ببرج باجي مختار التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بأدرار. بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك ببشار. في عملية مشتركة تم تنفيذها بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي من حجز شاحنتين محملتين بـ 29 ألف لتر من المازوت و7000 لتر من البنزين.

وتندرج هذه العملية في إطار تنسيق الجهود الميدانية بين أجهزة الدولة في سبيل حماية الإقتصاد الوطني ومكافحة شتى أشكال التهريب.

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