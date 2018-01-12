حجز شاحنتين وأزيد من 17 طنا من المواد الغذائية ببرج باجي مختار وعين قزام.

حجزت مفارز للجيش الوطني الشعبي، شاحنتين وأزيد من 17.5 طن من المواد الغدائية، بكل من برج باجي مختار وعين قزام.

وحسب ذات المصدر، العملية جاءت بالتنسيق مع حرس الحدود على إثر دوريات إستطلاع وتفتيش.

حيث أسفرت العملية، عن ضبط شاحنتين و4000 لتر من زيت المائدة و11200 لتر من الوقود و200 كلم من النحاس.

وأيضا تمكنت مفرزة للجيش بتمنراست أوقفت 7 مهربين وحجزت معدات تنقيب عن الذهب، وجهاز إتصال عبر الأقمار الصناعية.

وأحبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي، محاولات تهريب 10904 لتر من الوقود، بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف.