حجز قنطار و26 كلغ من الكيف وتوقيف مهربين في بشار

بعد عملية مشتركة بين الجيش وعناصر المصلحة الجهوية لمكافحة المخدرات

كشفت مصادر أمنية لـ«النهار»، بأن أفراد مفرزة تابعة للقطاع العملياتي العسكري بالناحية العسكرية الثالثة، تمكنوا خلال عملية مشتركة مع عناصر المصلحة الجهوية لمكافحة المخدرات التابعة للأمن الوطني، من إحباط محاولة تهريب كمية من المخدرات قدرت بقنطار و26 كلغ من مادة الكيف المعالج.

أفادت ذات المصادر المذكورة لـ«النهار»، بأن العملية جاءت إثر استغلال للمعلوات ونصب كمين بالمنطقة المعروفة بالتوميات 35 كلم شمال غرب عاصمة الولاية بشار.

أين تمكنت عناصر المجموعتين من توقيف مهربين كانا على متن سيارة مغطاة محمّلة بالكمية المذكورة من المخدرات، وأضافت مصادر «النهار» بأن المهربين ينحدران من ولاية بشار.

للتذكير، نشير إلى أن هذه العملية جاءت بعد عدة عمليات مشتركة بين أفراد الجيش الوطني الشعبي التابعين للقطاع العملياتي العسكري وعناصر المصلحة الجهوية لمكافحة المخدرات، وهي العمليات التي أثبتت نجاعة العمل المشترك.

حيث كان عناصر المجموعتين قبل أسبوع قد تمكنت من تفكيك شبكة إجرامية مكونة من ثلاثة أشخاص مختصين في تهريب المخدرات عبر الشريط الحدودي كانت تنشط عبر أقاليم ثلاثة ولايات، هي بشار وتبسة وورڤلة.

وحجزت كمية من المخدرات بلغت أكثر من قنطار و50 كلغ، في حين سبقتها عمليتين تم التمكن فيهما من حجز سبعة كلغ من الكيف وسيارتين نفعيتين، من خلال وضع قبضتها على خمسة عناصر لشبكة إجرامية مختصة في تهريب المخدرات.

في حين كانت ذات العناصر قد أحبطت محاولة تهريب أكثر من ستة قناطير من الكيف وتوقيف مهربين كانا على متن سيارة رباعية الدفع بمنطقة بوسير بالقرب من وادي الناموس 145 كلم شمال شرق عاصمة الولاية بشار.