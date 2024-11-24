حجز كمية ضخمة من المهلوسات قادمة من مرسيليا

تمكنت مصالح الجمارك، من حجز أزيد من 56 ألف قرص من المؤثرات العقلية كانت موجودة على متن سيارة سياحية خاصة بأحد المسافرين بميناء الجزائر.

وحسبما بيان للمديرية العامة للجمارك، اليوم، تمكن أعوان الجمارك، بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بالجزائر-ميناء، وعلى إثر معالجة رحلة بحرية لنقل المسافرين قادمة من ميناء مرسيليا الفرنسية نحو ميناء الجزائر، ياسف سعدي، من حجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية.

وقدرت المحجوزات، بـ56200 قرصا من نوع “اكستازي”، وكانت مخبأة بإحكام داخل عجلة احتياطية لسيارة سياحية خاصة بأحد المسافرين.

وتعكس العملية يقظة واحترافية أعوان الجمارك الجزائرية وتجندهم الدائم في التصدي لكافة أشكال التجارة غير المشروعة العابرة للحدود. حفاظا على صحة وسلامة المواطن وحرصا على استتباب الأمن والنظام العموميين.