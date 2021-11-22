حجز كمية من القنب الهندي والمهلوسات وتوقيف 5 مروجين بدرارية وزرالدة

تمكنت مصالح الأمن الوطني بالجزائر العاصمة من الإطاحة بمروجي المخدرات والحبوب المهلوسة، وحجز كمية من القنب الهندي، على إثر عمليتين متفرقتين.

وتمت العملية الأولى بإشراف الشرطة القضائية بأمن زرالدة بالعاصمة. ومكنت من توقيف مروج للمخدرات والأقراص المهلوسة.

كما تعود حيثيات القضية، إثر نداء من مركز القيادة والسيطرة لأمن ولاية الجزائر، مفاده وجود شجار في الطريق العام.

وتدخلت عناصر الشرطة القضائية، وبعد فك النزاع لفت إنتباه الفرقة سيارة مشبوهة على مثنها ثلاث أشخاص ممن شاركوا في الشجار.

وبعد تفتيش السيارة تم ضبط 3 أكياس صغيرة ملفوفة محشوة بالمخدرات الصلبة، من نوع القنب الهندي وحبوب مهلوسة. وبعد إستكمال الإجراءات القانونية تم تقدديم المشتبه بهم أمام وكيل الجمهورية.

حجز 4 قوالب من القنب الهندي بدرارية

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في أمن المقاطعة الإدارية الدرارية من توقيف شخصين مشتبه فيهما. عن قضية حيازة المخدرات قصد البيع والترويج.

كما كانت قضية الحال تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا. إثر إستغلال معلومات مؤكدة واردة إلى عناصر الشرطة بالأمن الحضري الثالث مفادها قيام شخصين بالمتاجرة بالمخدرات.

وتم بناء على ذلك وضع خطة محكمة وبعد عملية الترصد تم توقيف المشتبه فيهما. كما مكنت من حجز 4 قوالب من المخدرات من نوع القنب الهندي وزنها 400 غ.

وبعد إستكمال الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا.

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