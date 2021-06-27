حجز مركبة محمّلة بقذائف نارية والحجارة في “الحناية” بتلمسان

عملية الشرطة مكنت من توقيف 9 أشخاص ضمن عصابة أحياء

وضعت، في الساعات الأخيرة، مصالح الشرطة القضائية لأمن دائرة “الحناية” شمال ولاية تلمسان، حدا لثاني عصابة أحياء كانت تخطط للقيام بهجمات مضادة مع عصابة أخرى تنشط في ترويج الخمور، والتي تتسم علاقتها بها بالحساسية الزائدة، وهذا ما ينجر عنه مواجهات ساخنة سرعان ما تستدعي تدخل قوات الأمن التي كانت على دراية مسبقة بتأهب هذه الأخيرة لشنّ اعتداءات همجية داخل أحد الأحياء السكنية التي تعرف رواجا لافتا للممنوعات، بما في ذلك المشروبات الكحولية، وعليه أعدت الشرطة كمينا محكما، أسفر عن استرجاع مركبة كبيرة الحجم من نوع “جي 9″، قبل أن تسفر تدابير تفتيشها عن حجز قذائف نارية “سينيال” مع كمية هائلة من الحجارة مدعومة بشحنة لا يستهان بها من الأسلحة البيضاء على اختلاف أنواعها وأحجامها، والتي كانت – حسب ما أفاد به مصدر أمني موثوق – مجهزة للقيام بهجمات جديدة من شأنها إثارة الرعب وسط المواطنين والإخلال بالنظام العام.

وتشنّ هذه الأيام مصالح الأمن حربا ضروسا على مراكز بيع الخمور، باعتبارها سببا رئيسيا في إثارة هذه الأحداث، وقد انتهت تحريات الشرطة في قضية المركبة الملغمة بالقذائف والحجارة بتوقيف 9 مشتبه فيهم، تتراوح أعمارهم بين 21 و 38 سنة، والذين قدموا لاحقا أمام النيابة العامة لمحكمة “الرمشي” عن تهمة تكوين عصابة أحياء، حيازة وتخزين أسلحة محظورة وتهديد الأمن والسكينة.