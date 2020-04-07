حجز مسدس رشاش في بومرداس وتدمير 3 قنابل تقليدية الصنع بالجلفة

كشفت وضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي،مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف إثر عملية بحث وتمشيط ببومرداس.

في حين كشفت ودمرت مفرزة أخرى 3 قنابل تقليدية الصنع بالجلفة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني،أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بعين الدفلى، 5 بارونات مخدرات وحجزت 24.235كلغ من الكيف المعالج.

فيما أوقف عناصر الدرك الوطني 4 بارونات مخدرات بحوزتهم 9.900 كلغ من نفس المادة بغليزان.

كما أوقف عناصر الدرك الوطني خلال عمليتين منفصلتين بكل من الطارف وجيجل، 4 بارونات مخدرات وحجزوا 2762 قرص مهلوس.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار، 20 شخصا.

وضبطت 3 بنادق صيد ومعدات تفجير وشاحنة و13مركبة رباعية الدفع و25.850طن من المواد الغذائية و9500 لتر من الوقود.

بالإضافة إلى 19 مولدا كهربائيا و13 مطرقة ضغط وجهازي كشف عن المعادن و1.347 طن من خليط خام الذهب والحجارة.

فيما تم توقيف 46 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بتمنراست.