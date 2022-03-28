حجز مواد صيدلانية وتوقيف 30 متورط  في بومرداس         

عالجت مصالح الأمن الحضري سي مصطفى بأمن ولاية بومرداس عدة قضايا تتعلق بسرقات واعتداءات طالت مواطنين من بلدية سي مصطفى. إضافة إلى حيازة مواد صيدلانية بدون وصفة طبية، وتكوين عصابات أحياء لغرض بث الرعب و الإخلال بالنظام العام وعبارات السب والشتم.

كما تورطت الجماعة في حيازة المخدرات مع حمل أسلحة بيضاء والسكر العلني المتبوع بالإخلال بالنظام العام. وتتكون الجماعة من 30 شخص من مختلف الأعمار.

في حين، تم خلال هذه العمليات توقيف المشتبه فيهم وإنجاز ملفات قضائية في حقهم استكمالا للإجراءات القانونية المعمول بها. حيث تم تقديم الأطراف أمام العدالة.

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ومن جهته، قال وزير الصناعة الصيدلانية، لطفي بن با احمد، إن القطاع يعمل حاليا على تحضير مشروع نص تنظيمي جديد. متعلق بتحسين تسيير إشكالات وفرة المواد الصيدلانية المختلفة. كما يهدف –يضيف الوزير-، إلى تحديد المفاهيم المختلفة المتعلقة بالوفرة وكذلك التدابير اللازمة. التي يجب اتخاذها في حالة وقوع اختلالات في الإمداد وعدم توفر المواد الصيدلانية ولا سيما الأساسية.

كما أشار وزير الصناعة الصيدلانية، إلى أن بمجرد الانتهاء من إعداد مشروع النص،سيقترح على مختلف الشركاء للتشاور بهدف إثرائه. وأضاف بن با احمد، إن تحديات القطاع كانت ولا تزال بلا انقطاع، والاستجابة دائما واسعة النطاق من مؤسسات صيدلانية وصيادلة. ومنسقة بين كل من السلطات العمومية والمتعاملين والفاعلين في مجال المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية.