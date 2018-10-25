حجز 1315 قرص مهلوس بحوزة مسافر قادم من مرسيليا الفرنسية 

أخبار الجزائر
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حجز 1315 قرص مهلوس بحوزة مسافر قادم من مرسيليا الفرنسية 
بقلم النهار أونلاين

على إثر عملية تفتيش روتينية قامت بها مصالح الجمارك بمطار رابح بيطاط عنابة تمكن مساء الأمس افراد فرقة فحص المسافرين بمطار  بيطاط من حجز ازيد 1315 قرص مهلوس من مختلف الأنواع و الاحجام منها ريفوتريل، سيبيتاكس و اكستازي.

اظافة الى 5 غرامات من الكيف المعالج كانت بحوزة مسافر قادم من مدينة مرسيليا الفرنسية باتجاه عنابة ، كمية الحبوب المهلوسة و المخدرات تم العثور عليها  مخبأة بإحكام داخل حقيبته اين استعمل بعض المواد الغذائية كالخبز كوسيلة للتمويه
هذا وقد تم تحرير ملف قضائي في حق الشخص الموقوف على ان يقدم الي وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة.

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