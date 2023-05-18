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أخبار الجزائر

حجز 135 ألف حبة “صاروخ” داخل سيارة في ورقلة

بقلم أسماء.ع
حجز 135 ألف حبة “صاروخ” داخل سيارة في ورقلة
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تمكن أعوان الفرقة المتعددة المهام للجمارك بأسطيل، بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، من حجز 135000 كبسولة من نوع بريغابالين 300 ملغ.

كما افاد بيان الجمارك، أن كمية الأقراص المهلوسة “صاروخ” تم ضبطها مخبأة داخل أجزاء وتجاويف سيارة سياحية. بعد إخضاعها للتفتيش الدقيق، مع توقيف المخالف وإحالته على الجهات القضائية المختصة.

وتندرج العملية في إطار تنسيق الجهود الميدانية بين أجهزة الدولة في سبيل مكافحة شتى أشكال التهريب. لاسيما تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية حفاظا على صحة وسلامة المواطن وحرصا على حفظ الأمن والنظام العموميين.

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