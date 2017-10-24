حجز 16 ألف قرص مهلوس وتفكيك شبكة دولية لتهــريب المخدرات في عنابة

بعد عملية للدرك داخل حي «لاكولون»

نجحت عناصر فصيلة الأبحاث للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني في ولاية عنابة، صبيحة أمس، في الإطاحة بشبكة دولية مختصة في ترويج الحبوب المهلوسة، متكونة من 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 32 و48 سنة، على مستوى الحي الشعبي «لاكولون» وسط المدينة، كما أسفرت العملية عن حجز 16 ألف قرص مهلوس من مختلف النواع، على غرار «ريفوتريل والنوزينون والكيتيل»، بالإضافة إلى سيارة خاصة ودراجة نارية، قبل أن يتم تحويل الموقوفين على مقر الفصيلة، بعد إخطار الجهات القضائية لاستكمال الإجراءات اللازمة.

العملية جاءت إثر تحقيقات أمنية معمّقة مع أحد الأشخاص تم العثور بحوزته على كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة، حيث كشف عن هوية شركائه الذين تم توقيفهم في عمليات أخرى متتالية وسط المدينة، بعد مداهمة أحد المنازل التي كان الموقوفون بداخله، أين تم حجز كمية من الحبوب المهلوسة قدرت بـ16 ألف قرص مهلوس، كانت مخبأة بإحكام داخل الصندوق الخلفي لسيارة خاصة ودراجة نارية، ليتم تحويل أفراد الشبكة على مقر الفصيلة برفقة المحجوزات، والاستماع إليهم بعد فتح تحقيق تكميلي في القضية، لاسيما وأن نشاط الشبكة يمتّد إلى ولايات جنوبية من الوطن وحتى بعض دول الساحل، على غرار النيجر ومالي.

وقد تم تحرير محاضر سماع في حق الموقوفين، كما أنه سيتم تقديمهم أمام الجهات القضائية بمحكمة عنابة الابتدائية، خلال الساعات القليلة القادمة، للنظر في التهم الموجهة إليهم، والمتعلقة أساسا في تكوين مجموعة أشرار وحيازة وترويج مؤثرات عقلية بعد الانتهاء من كافة الإجراءات.