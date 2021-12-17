حجز 26 ألف خرطوشة ورطل من البارود وبدلات عسكرية في تبسة! 

أوقفت عناصر شرطة الأمن الحضري الرابع التابع لأمن ولاية تبسة، نهاية الأسبوع الفارط، مشتبه فيه يبلغ من العمر 29 سنة، حوّل منزله لورشة خاصة بصناعة الذخيرة الحية وتخزينها.

وتم على إثر هذه العملية، استرجاع كميات معتبرة من الذخيرة ومواد محظورة، منها 26611 خرطوشة من الصنف الخامس عياري 12 و 16 ملم. كما تم استرجاع 500 غرام بارود أسود و600 غرام “بولدون” و3 كلغ مادة “الصاشم” و 30000 أعواد “السينيال” تدخل في الألعاب النارية. و22 كلغ من مادة المفرقعات وكمية مخدرات وألبسة عسكرية.

وقائع العملية جاءت في إطار مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود على إثر معلومات دقيقة وردت لمصلحة الأمن الحضري الرابع.

وتفيد المعلومات بوجود شخص مقيم في حي “الزاوية” بتبسة، مشتبه فيه في نشاطات متعلقة بتهريب الذخيرة الحية الخاصة بالصيد ومواد أخرى محظورة، ويستغل منزله مخبأ لذات المواد.

وبعد التنسيق مع مكتب وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة، والحصول على أمر تفتيش، تم التنقل إلى المنزل المشتبه فيه وتوقيف ذات الشخص قبل عملية التفتيش. وقد عثر على كمية معتبرة من الذخيرة الحية “خراطيش صيد” فاقت 26611 خرطوشة أجنبية الصنع مصدرها التهريب الدولي عبر الحدود الشرقية من الجارة تونس. كما عثر على معدات خاصة بصنع الخراطيش والذخيرة الحية وقرابة 3 كلغ من مادة “الصاشم” و600 غرام من مادة “البولدون”، 500 غرام من مسحوق البارود. كما تم استرجاع كمية معتبرة من أعواد “السينيال” قدرت بـ 30000 وحدة، بالإضافة إلى 22 كلغ من مادة المفرقعات. وضبط أيضا كمية من المخدرات تمثلت في صفيحة من “راتنج القنب الهندي” قدر وزنها بـ 60 غراما، وكمية أخرى من المؤثرات العقلية. إلى جانب تم استرجاع أيضا خلال العملية 3 ألبسة عسكرية خاصة بالجيش الشعبي الوطني. ليتم تحويل المحجوزات إلى المقر وفتح تحقيق معمق لحين إتمام الإجراءات اللازمة وتقديم المتورط أمام العدالة.

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تمكن أفراد الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بفرندة ولاية تيارت، من تفكيك شبكة مختصة في صناعة الذخيرة والمتاجرة في الاسلحة من الصنف الخامس.

وتم تفتيش مساكن المتورطين ليتم الكشف عن ورشة سرية لصناعة الذخيرة. ليتم حجز بندقيتي صيد250 غ من مادة البارود التين يدويتين لصناعة الذخيرة من الصنف الخامس.

إضافة الى أدوات اخرى لحمل وصنع الذخيرة.

كما تم ضبط 1635 خرطوشة من عيار 16 و 12 ملم مع توقيف شخصين سيتم تقديمهما امام الجهات القضائية الخاصة.

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تمكنت مصالح الدرك الوطني بفرندة بتيارت من العثور على ورشة سرية لصناعة مواد التنظيف وحجز كمية معتبرة من مادة الصابون. وجاءت العملية على اثر معلومات مفادها وجود ورشة سرية لصناعة مواد التنظيف بطريقة غير قانونية. ليتم تشكيل دورية خاصة وتطويق الموقع المعني. حيث تم اكتشاف مستودع داخل مسكن لمواطن بفرندة يستعمل لصناعة الصابون بطريقة غير شرعية. وأضافت ذات المصالح، أنه تم حجز حجز 15600 قطعة صابون جاهزة للتسويق. ليتم تشميع الورشة وتقديم المعنين أمام العدالة.