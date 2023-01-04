حجز 3 كلغ كوكايين وتوقيف 8 أشخاص بينهم امرأة بالعاصمة

تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع للمخدرات SCLTIS، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة، تتكون من ثمانية أشخاص، بينهم امرأة. تختص في الاتجار بمخدر الكوكايين، يتمركز نشاطها بإقليم ولاية الجزائر العاصمة، ولها امتداد لبعض الولايات الساحلية بشرق البلاد.

كما أسفرت هذه العملية النوعية، عن ضبط وحجز، 3.4 من الكوكايين، ومبلغ مالي بالعملة الوطنية يفوق 600 مليون سنتيم. إضافة إلى 5 مركبات سياحية ودراجة نارية.

في حين، وحسب بيان المديرية العامة للأمن الوطني، تم تقديم المشتبه فيهم، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد. عن قضية تكوين جماعة إجرامية منظمة، قصد الإعداد لجناية النقل والتخزين والبيع للمخدرات بطريقة غير مشروعة.

ولقي 24 شخصا مصرعهم في الأرجنتين ودخل حوالي 80 آخرين المستشفيات بسبب الكوكايين الذي تم خلطه بالكارفنتانيل. وهو مخدر أقوى من الهيروين 100 مرة ويستخدمه البيطريون لتهدئة الأفيال،وهو محظور على البشر.

وحسبما قالت صحيفة “لاراثون” الإسبانية، ألقت المحكمة الفيدرالية في بلدة تريس دي فيبريرو ببوينس آيرس القبض على 13 شخصًا. 6 منهم بتهمة حيازة المخدرات والقتل ومحاولة القتل، و7 متهمين بتهريب المخدرات.

وأشارت الصحيفة إلى أن المتهم الرئيسي هو خواكين أكينو البالغ من العمر 33 عامًا والمعروف باسم El Paisa. والذي تم القبض عليه في الساعات الأولى من يوم 3 فيفري بعد عام ونصف العام هاربًا من العدالة. للحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات بتهمة تهريب المخدرات.

وعثرت الشرطة على مسدس Glock و 5000 جرعة من المخدرات في منزل أكينو. معبأة في نفس الغلاف الأرجواني المستخدم في الحقائب التي سلمها أقارب بعض الضحايا.