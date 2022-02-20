حجز 800 قنطار من البطاطا غير مصرح بها بأولاد خلوف في ميلة

حجزت فرقة الدرك بأولاد خلوف، كتيبة التلاغمة المجموعة الإقليمية لدرك ميلة 800 قنطار من البطاطا الموجهة للاستهلاك.

بالإضافة الى كميات أخرى مخصصة لانتاج البذور وهو مخزون غير مصرح به لدى المصالح الفلاحية.

هذا وقد جرت الوقائع بأحد المستودعات، والمتورط بالقضية حسب أولى التحقيقات شخص واحد يجري التحقيق معه.

وتأتي هذه العملية في إطار مكافحة أشكال المضاربة.

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أمر قاضي التحقيق بمحكمة شلغوم العيد بمجلس قضاء ميلة بإيداع أربعة أشخاص الحبس. ووضع أربعة آخرين تحت الرقابة القضائية في واحدة من القضايا التي هزت الرأي العام.

ويتابع المشتبه فيهم المتهمون بجناية حيازة وعرض وتخزين المخدرات والمؤثرات العقلية. وتكوين جمعية أشرار و جناية إحتجاز أشخاص والتعذيب الجسدي والتهديد بالقتل. بالإضافة كذلك إلى تكوين عصابة أحياء لخلق جو من انعدام الأمن و الاعتداء الجسدي على الغير باستعمال الكلاب المدربة.

وكانت فرق المصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية ميلة قد أطاحت بعصابة محكمة والتي تضم 8 أفراد تنشط انطلاقا من مدينة شلغوم العيد. واسترجعت أسلحة بيضاء ومخدرات ومهلوسات وسيارتين تستعملان في النقل والبيع للمخدرات إضافة إلى فيديوهات تبين طريقة التعذيب والضرب والاعتداء الذي كان يتعرض له الأشخاص. إضافة إلى فيديو طفل يقوم باحتساء الخمر.

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