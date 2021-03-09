حجز 88 طن من القنب الهندي قادمة من المغرب خلال 2020

أكدت مديرة الوقاية بالديوان الوطني لمكافحة المخدرات، أن منحنى كمية المحجوزات من القنب الهندي، تضاعف خلال السنتين الأخيرتين.

وأوضحت خداش غنية، في تصريح للإذاعة الوطنية، أن الجزائر تحولت إلى سوق رائجة بخصوص القنب الهندي المنتج في المغرب.

وقالت المتحدثة، أن المحجوزات بلغت ذروتها عام 2013، حيث تجاوزت 211 طن ما دفع إلى تكثيف المراقبة الأمنية على الحدود.

وأضافت المسؤولة ذاتها، أن كميات المحجوزات تراجعت بعد ذلك حيث وصلت إلى 34 طنا في 2018.

وتابعت خداش، أن حركة التصدير تضاعفت لاحقا حيث بلغت المحجوزات من القنب الهندي إلى 88 طن في 2020.