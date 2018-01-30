حجز3 ألاف و700 ورقة تستعمل لتزوير”العملة” بتمنراست

أوقف عناصرالشرطة القضائية بأمن ولاية تمنراست شخصين مشتبه فيهما في قضية تزوير وعرض عملة وطنية للتداول بوسط المدينة.

وبحسب بيان صادرعن ذات المصالح،فإن القضية تعود بعد إستغلال عناصر الشرطة بالفرقة الجهوية للتحري حول الهجرة غير الشرعية.

تفيد بوجود شخصين مشتبه فيهما يقومان بعملية نسخ وتزوير الأوراق النقديةوإستعمال المزور في وثائق أجنبية.

باشرت مصالح الضبطية القضائية،تحرياتب تكثيف دوريات المراقبة بمختلف الأحياء،حيث تم توقيف المشتبه فيهما وضبط 2900 ورقة.

كانت مهيأةبحجم وقياسات الأوراق النقدية العادية مطلية بمواد سائلة وبودرةخضراء اللون و800 ورقة بحجم قياسات الأوراق العادية.

كما تم ضبط أدوات وآلات تستعمل في تزوير وتقليد الأوراق النقدية.