حجمه يصل 150 مليون برميل..اكتشاف جديد بحاسي إيلاتو في أدرار

كشفت شركة سوناطراك، أنه تم تصنيفها ضمن قائمة أكبر 15 شركة نفطية في العالم. حسب تقرير مجلة ذي إيكونوميست.

وحسبما أفادت به شركة سوناطراك، عبر حسابها الرسمي على الفايسبوك، فقد أجرت مجلة “ذي إكونوميست” الصادرة في بريطانيا، دراسة صنفت من خلالها شركة سوناطراك ضمن قائمة أكبر 15 شركة نفطية في العالم. بإحتلالها المرتبة الـ 12 الثانية عشر من حيث إنتاج النفط والغاز.

كما اعتمدت المجلة في تقريرها على حجم إنتاج سوناطراك لسنة 2021 و الذي زاد عن 185مليون طن مكافؤ بترول مما عزز مكانة سوناطراك في السوق العالمية للطاقة وجعلها تحتل المراتب الريادية ضمن أهم الشركات العالمية.

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أعلنت سوناطراك أنها أنجزت ثلاثة اكتشافات، من بينها اكتشافان للغاز اعتمادا على مجهودها الخاص وكذا اكتشافا للنفط بالشراكة مع شركة إيني الايطالية.

وحسب بيان للشركة، يتمثل الأول في اكتشاف للغاز المكثف بمكمنين من طبقة الديفوني. وجاء هذا الإكتشاف بعد التنقيب الذي قامت به سوناطراك في بئر استكشافي بعين إكر جنوب غرب – 1( IEKSW-1 ) في رقعة البحث عين أميناس 2 بحوض إليزي.

وبلغت معدلات التدفق المسجلة خلال الاختبارات 300.000 م 3 / يوم من الغاز. و26 م 3 / يوم من المكثفات من المكمن الأول. و213.000 م 3 / يوم من الغاز و 17 م 3 / يوم من المكثفات من المكمن الثاني.

اكتشاف جديد للنفط لسوناطراك وإيني

كما تم الاكتشاف الثاني من طرف سوناطراك وشريكها إيني بعد حفر بئر استكشاف غرد أولاد جمعة غرب -1 ( RODW-1). في رقعة البحث سيف فاطمة 2 الواقع في المنطقة الشمالية من حوض بركين.

وقد كشفت بئر غرد أولاد جمعة غرب1 ( RODW-1)، التي تعتبر الثالثة في حملة الحفر الاستكشافية الحالية في المنطقة المذكورة، عن اكتشاف للنفط الخام في الأحجار الرملية في خزان (TAGI) في التكوين الترياسي.

وخلال اختبار الإنتاج، أنتجت البئر 1.300 برميل / يوم من النفط و51.000 متر مكعب / يوم من الغاز المصاحب.

كما أشار البيان، إلى أنه سيتم التكفل بهذين الاكتشافين من خلال تطوير ” المسار السريع “. وذلك نظرًا لقربهما من المرافق الحالية لأوهانات OHANET و غرد أولاد جمعة ROD.

كما سجلت سوناطراك نتيجة إيجابية ثالثة أثناء حفر بئر ترسيم تامزاية – 3 (TAMZ-3) في رقعة أبحاث تاغيت في حوض بشار . حيث تم الحصول على إنتاج هام من الغاز أثناء اختبار تكوين خزان الطبقة السييجينة (الديفوني السفلى).

وتؤكد هذه النتيجة، حسب ذات البيان، وجود إمكانات معتبرة من الغاز في هذا الخزان الغير مختبر سابقًا في منطقة تعتبر محيطا ناشئا.