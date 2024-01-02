حجيمي أميناً عاماً لفيدرالية الأئمة وموظفي الشؤون الدينية

إنتخب اليوم جلول حجيمي أميناً عاماً للفيدرالية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية والأوقاف، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين.

وجرت عملية الإنتخاب اليوم بالعاصمة خلال انعقاد الندوة الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية والأوقاف.

وشهدت العملية مشاركة مشاركة قرابة 200 مندوب، ليتم إختيار جلول حجيمي أمام منافسه عبيدي حبيبي من ولاية وهران.

وأشرف على عملية الانتخاب إشراف كل من الأمين الوطني المكلف بالنزاعات الاجتماعية والشؤون الاقتصادية بالمركزية النقابية، محمد زوبيري، والأمين الوطني المكلف بالتنظيم، عبد الرحمن رباحي.

وعقب إنتخابه , أكد حجيمي عزمه “مواصلة العمل في إطار جماعي من أجل ترقية مكانة الإمام”، مشيدا بـ “الأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية لسلك الأئمة”.

وللإشارة فقد شغل حجيمي منصب رئيس التنسيقة الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية.