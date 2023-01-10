حج 2023.. عودة هذه الفئة العمرية إلى البقاع المقدسة

قالت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، إن المملكة ستلغي قيود كورونا “كوفيد-19″، خلال موسم حج 2023. كما أنها ستستضيف أعدادا من الحجاج تضاهي ما كانت عليه قبل انتشار الجائحة.

في حين، أوردت قناة الإخبارية السعودية نقلا عن وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة، “عودة أعداد الحجاج إلى ما كانت عليه”. “قبل الجائحة وبدون أي قيود على العمر”.

كما أرغم تفشي فيروس كورونا العام 2020 المملكة الخليجية على تخفيض عدد الحجاج. مع السماح بأدائها لمن هم دون من 65 عاما فقط.

وفي عام 2019، وبسب انتشار الجائحة، أدى زهاء 2.6 مليون مسلم الفريضة . وسمحت المملكة لأعداد محدودة فحسب من سكانها بأداء الحج في عامي 2020 و2021 . قبل أن تستقبل مليون حاج أجنبي في عام 2022. وكان نحو 19 مليون مسلم يؤدون العمرة سنويا قبل انتشار الجائحة.

وعلى مدار السنين، أنفقت المملكة مليارات الدولارات لجعل الأماكن، التي تشهد أحد أكبر التجمعات الدينية في العالم، أكثر أمانا.

في حين، تعتبر الفريضة مصدرا رئيسيا لدخل السعودية. وتهدف خطة الإصلاح الاقتصادي لولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى زيادة طاقة العمرة والحج إلى 30 مليون حاج سنويا. والحصول على عائدات تبلغ 50 مليار ريال (13.32 مليار دولار) بحلول عام 2030.

ووقّعت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف والسعودية. بمدينة جدة. على الإتفاقية الخاصة بترتيبات شؤون الفريضة للموسم 1444هـ /2023م.

وأفاد بيان للوزارة، أنّ هذا التوقيع تم على هامش مشاركة وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي. على رأس وفد هام. في فعاليات مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة بجدة في المملكة العربية السعودية. خدمات الحج والعمرة لموسم 1444 ه/ 2023 م. المفتتح أمس الاثنين بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية. والمتواصل إلى غاية الخميس المقبل.