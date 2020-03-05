حدث تاريخي.. إخلاء صحن الحرم المكي لتطهيره بعد تفشي كورونا

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حدث تاريخي.. إخلاء صحن الحرم المكي لتطهيره بعد تفشي كورونا
بقلم نادية بن طاهر

 أخلت السلطات السعودية، الكعبة المشرفة، بالحرم المكي، من الحجاج والمعتمرين، لأول مرة، تخوفا من انتشار فيروس كورونا ولتعقيمه، في حدث تاريخي.

وأعلنت المملكة عن إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد القاتل.

وتداول رواد تويتر فيما بينهم صور ومقاطع فيديو للحرم المكي وهو فارغ، مؤكدين أن المشهد للحرم وهو فارغ مهيب، وتقشعر له الأبدان.

وكانت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، قد أعلنت اليوم الخميس، ظهور نتائج مخبرية تؤكد إصابة زوجين بفيروس كورونا الجديد.

ليصبح المجموع حتى اليوم 5 حالات مؤكدة بالسعودية، جميعها كان مصدر العدوى من إيران، حسبما جاء في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية.

الكعبة


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