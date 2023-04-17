حدث فلكي “نادر” لن يتكرر إلا في 2031.. “كسوف شمسي هجين” هذا الأسبوع

تشهد الكرة الأرضية الخميس المقبل ظاهرة فلكية نادرة وهي كسوف شمسي هجين، وهو نوع نادر من أنواع الكسوف يجمع بين الكسوف الكلي والكسوف الحلقي، سيكون مرئيا في مناطق متفرقة من العالم.

وهو حدث فلكي يحدث مرة كل عقد، من المقرر أن يذهل كل من يراه من مناطق معينة حول العالم، في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ويعد “الكسوف الشمسي الهجين” نوعا نادرا من الكسوف الذي يغير مظهره، حيث يتحرك ظل القمر عبر سطح الأرض. هذا يعني أن الناس سيكونون قادرين على رؤية الشمس مغطاة تماما بالقمر. إعتمادا على مكان وجودهم، مما يتسبب في نهار أكثر قتامة.

ووفقا للمرصد الملكي البريطاني، سيكون الحدث مرئيا من أجزاء من خط الإستواء ونصف الكرة الجنوبي بما في ذلك غرب أستراليا وجنوب شرق آسيا في حوالي الساعة 11:30 صباحا. أولئك الذين يستطيعون رؤيته يجب ألا يفوتوا الفرصة “الذهبية”. حيث يعود آخر كسوف هجين للشمس في نوفمبر 2013. بينما سيكون الكسوف القادم من هذا النوع في نوفمبر 2031.

ووفقا لخبراء الفلك، لن يكون هذا الكسوف المثير ظاهرا لسكان دول العالم العربي أو أوروبا أو الولايات المتحدة.

كيف يتحقق الكسوف الشمسي الهجين؟

الخميس، سيمر ظل القمر عبر الأرض بعرض آلاف الكيلومترات، وستشهد كل منطقة داخل هذا الظل على الأقل كسوفا جزئيا للشمس. كما تعرف النقطة المركزية لهذا الظل باسم “مسار الكمال”. وعلى طول هذا المسار سيرى أبناء الأرض أيضا كسوفا كليا للشمس أو كسوفا جزئيا للشمس.

وسيستغرق كسوف الشمس منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها 5 ساعات و25 دقيقة تقريبا، في المناطق الذي سيحدث بها. حيث في الساعة الثالثة و34 دقيقة و15 ثانية بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

يجمع الكسوف الهجين عادة بين أنواع الكسوف الحلقي والجزئي والكلي. وسيكون كسوف الشمس الهجين المقبل يوم 20 أفريل بين الجزئي والكلي. فيمكن للمراقبين في نقاط مختلفة من مسار الكسوف تجربة ظواهر مختلفة. حيث سيبدأ حلقيا في البداية ثم يصبح في منتصف حدوثه كسوفا كليا للشمس.

كما سيكون الكسوف مرئيا في نصف الكرة الجنوبي، حيث سيبدأ الكسوف من غرب أستراليا وتيمور الشرقية وشرق إندونيسيا بدءا من الساعة 01:36 بتوقيت جرينتش في 20 أفريل. وينتهي في 06:59 بتوقيت جرينتش، وسيكون مرئيا أولا في المحيط الهندي ثم فوق المحيط الهادئ.

وسيظهر هذا الكسوف الهجين ككسوف كلي أو حلقي للشمس عند مشاهدته من غرب أستراليا من الساعة 02:29 إلى 02:35 بتوقيت غرينتش يوم 20 أبريل، وفي تيمور الشرقية من الساعة 03:19 إلى 03:22 بتوقيت غرينتش. وفي إندونيسيا من الساعة 03:23 إلى 03:58 بتوقيت غرينتش.

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