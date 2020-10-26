حذرت من خطورة الأوضاع.. منظمة الصحة العالمية تدعو لإغلاق المدارس

أوضح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن العديد من الدول تواجه ارتفاعا حادا في عدد الوفيات، جراء فيروس كورونا.

وحذّر تيدروس أدهانوم غيبريسوس، من أن هذا الوضع سيؤدي قريبًا إلى استنفاد موارد الأنظمة الصحية لهذه الدول.

ودعا رؤساء الدول والحكومات لمنع هذا الانهيار، من خلال اتخاذ إجراءات عاجلة للحدّ من ارتفاع معدلات الوفيات، أهمّها إغلاق المدارس.

وقال إن الأنظمة الصحية في بعض البلدان المتضررة من وباء كوفيد -19 تواجه خطر الانهيار في الأشهر المقبلة.

وخلال مؤتمر صحفي، أفاد أنّ الوضع الناجم عن انتشار فيروس كورونا سيكون صعبا للغاية في الأشهر المقبلة.

وقال”نحن أمام مفترق طرق حرج في مواجهة وباء كوفيد -19، لا سيما في نصف الكرة الشمالي”.