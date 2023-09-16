حرائق الغابات.. الحالة العامة

كشفت، مصالح الحماية المدنية، اليوم السبت، عن الحالة العامة للحرائق حتى الساعة 14.00 مساء.

كما أشارت احصائيات الحماية المدينة الأخيرة، إلى أن في ولاية تيزي وزو، تم إخماد حريق غابة قرية ايفداسن بلدية ايت شافع نهائيا. فيما لا تزال عملية إخماد حريق غابة تيزي يمان بلدية ايت خليلي متواصلة.

أما في ولاية بجاية، فإن حريق غابة مهوي بلدية تيشي أخمد تحت الحراسة. في ما لا تزال عملية إخماد حرائق كل من غابات عش الباز، تامنخت بلدية سوق الاثنين، تاحمليت بلدية مالبو متواصلة.