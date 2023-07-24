حرائق الغابات.. وزارة الصحة تتخد هذه الاجراءات

بعد الحرائق التي نشبت في مناطق مختلفة من الوطن، اتخدت وزارة الصحة على الفور اجراءات كفيلة للتكفل بكل الجرحى والمصابين في عين المكان. فيما تم نقل الحالات المتضررة إلى المصالح الاستشفائية المختصة على جناح السرعة.

وحسب بيان الهيئة ذاتها، فقد تم تجنيد كل الوسائل المادية والبشرية بما في ذلك الأدوية والمعدات الطبية بكميات كافية، مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل أي نقص في هذا الشأن.

كما تم تشكيل خلية متابعة على مستوى الصيدلية المركزية للمستشفيات ووزارة الصحة لمتابعة حالات الجرحى و المرضى و توفير شروط التكفل بهم. يضيف المصدر نفسه.

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