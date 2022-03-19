حرائق غريبة تندلع من حين إلى آخر داخل منزله بقصر بلزمة بباتنة

مصالح الحماية المدنية تدخلت أكثر من مرة لإطفاء النيران

صاحب المنزل استعان برقاة من مختلف جهات الوطن لمعالجة الوضع من دون جدوى

سجلت بلدية قصر بلزمة بباتنة، خلال الأسبوع الماضي، إلى غاية أمس السبت حالة غريبة. تمثلت في نشوب حرائق على فترات متفرقة، داخل منزل عائلي، من دون سبب واضح.

وحسب مصادر محلية تحدثت لـ”النهار”، فإن الحرائق كانت تنشب داخل منزل عائلي بإقليم بلدية قصر بلزمة. وتلتهم أغراض وألبسة أفراد العائلة.

وتحدثت “النهار” مع صاحب المنزل، ضحية حوادث الحرائق الغريبة، المسمى “ع. ط “. حيث قال إن آخر هذه الحرائق شهدها منزله ظهر أمس السبت. وأدت إلى احتراق كل الأغراض والأفرشة والأغطية.

وحسب المتحدث، فقد استدعت الحرائق الغريبة التي باتت تنشب من حين لآخر داخل منزله تدخل مصالح الحماية المدنية. التي أخمدت النيران مثلما فعلت الأسبوع الماضي أيضا في نفس المكان وبنفس الطريقة التي وصفها بالغريبة.

وقال المصدر إنه لم يتمكن بعد من إيجاد تفسير منطقي ومعقول لأسباب تلك الحرائق. التي تندلع من دون أي سبب وفي أماكن لا تحتوي على أي من مسببات الاشتعال.

ولأن الحادثة سبق أن تكررت في مرات عديدة، فقد استعان الضحية صاحب المنزل برقاة من مختلف الجهات. غير أن ذلك لم يحل دون اشتعال الحرائق مجددا، واستمرت ظاهرة اندلاع النيران بمنزله ولم تتوقف. إلى أن أتت على كامل المنزل، ما اضطر الضحايا من سكانه إلى مغادرته إلى أجل غير مسمى.

طالع أيضا: الشلف: الشروع في عملية تعويض الفلاحين المتضررين من حرائق الغابات

شرعت اليوم، مصالح الغابات بالتنسيق مع مصالح الفلاحة والمؤسسة الجهوية للهندسة الريفية زكار ، في عملية تعويض الفلاحين المتضررين من حرائق الغابات خلال السنة الجارية 2021 في الشلف.

وحسب مصادر النهار أونلاين، فإن عملية التعويض قد تمت مباشرتها من بلدية مصدق، وذلك من خلال تزويد فلاحي المنطقة بالأشجار مع المساهمة في عملية غرسها، في خطوة من شأنها النهوض بالمستثمرات التي تضررت أشجارها بفعل الحرائق.